Av. Doğan Öksüz, “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına katıldı

Çorumlu Avukat Doğan Öksüz, ATV'de yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına katıldı.

Yarışmaya 13 yaşındaki kızı Asya Öksüz ile birlikte katılan Av. Doğan Öksüz, 5. soruda elenerek, 2 bin lira ödül kazanabildi.

(Haber Merkezi)

