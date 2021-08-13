Atlas Genlik İzcilik ve Spor Kulübü Osmancık’ı gezdi

Çorum’da faaliyet gösteren Atlas Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü öğrencileri yaz tatilinde etkinliklerine ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda Atlas Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü öğretmen ve öğrencileri Osmancık’ı gezdi. Gençler gezi kapsamında Osmancık’ta Akşemsettin Cami ve Koyun Baba Türbesi, Baltacı Mehmet Paşa Çeşmesi, Koyuncu Baba Köprüsü’nü gezdi.

Gençler geziyi Batman'daki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın kabrini de ziyaret ederek tamamladı.(Murat SARIKOCALAR)

