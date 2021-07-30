Atlas Gençlik, İskilip’i gezdi

Gezi kapsamında İskilip Kalesi, Çatalkara Sanat Evi, Alimler Müzesi, Etnoğrafya Müzesi, çarşı ve arasta gezildi.

Gençler, buz gibi soğuk havada bile suyu ılık akıp içenin içini ısıtan hayrat çeşmeleri, Bizans ve Roma döneminden kaldığı tahmin edilen kaya mezarları ve Hititler döneminde yapılan ve ilçeyi çepeçevre saran İskilip Kalesi’ni gezdiler.

Geleneksel ekonomik faaliyetlerin hâlâ ayakta tutulmaya çalışıldığı İskilip’ te bakır ve ağaç oyma ürünlerin satıldığı dükkânlar, el emeği sepetlerin satıldığı dükkânları da gezen gençler İskilip’ e hayran kaldılar. (Haber Merkezi)

