Atlamaz Yapı’da yeni markalar, çok daha geniş ürün yelpazesi

Çorum’un tanınmış iş insanlarından Atlamaz Yapı sahibi Haluk Atlamaz ve eşi Nezaket Atlamaz, yeni açtıkları işyerlerinde geniş ürün yelpazesiyle Çorumlulara hizmet vermeye başladı.

45 yılık iş tecrübesiyle eskiden bünyelerinde daha çok ürün barındırdıklarını, Çorum’da olmayan birbirinden değerli markaların bayiliklerini aldıklarını anlatan Atlamaz, dünyaca ünlü İtalyan seramiklerini de firma bünyesine kattıklarını ifade etti.

Atlamaz Yapı bünyesinde çalışan iç mimar Kübra Köybaşı ile iç mekan tasarımı hizmeti de verdiklerini anlatan Atlamaz, aynı zamanda anahtar teslim projelerle ön plana çıktıklarını söyledi.

Çeşitli kombi markalarının satışını da yaptıklarını dile getiren Atlamaz, doğalgaz taahhüt ve tadilat işlerinde de hizmet verdiklerini anlattı.

Bir aile firması olan Atlamaz Yapı’nın aynı zamanda Çorum halkı için büyük çalışmalar sonucu güvenilir ve 7/24 hızlı hizmet vermek için kızı Özge İpek ve damadı Özkan İpek’in Özüm İpek Sigorta’yı hizmete geçirdiğini belirten Haluk Atlamaz, 12 yıllık bankacılık tecrübeleri bulunan Özkan İpek ve Özge İpek’in Özüm İpek Sigorta olarak her türlü trafik, kasko, dask, yangın, konut, ve işyeri sigortaları v.s. güvenilir ve uygun fiyata yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Özüm İpek Sigorta kurucularından Özkan İpek ve Özge İpek ise konuşmalarında, Çorumlulara yakışır şekilde kaliteli ve güvenilir hizmeti en doğru fiyatlandırmayla yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Özkan ve Özge İpek, hizmetler hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin sosyal medya hesaplarından ve 0532 369 0955 nolu Whatsapp hattından 7/24 hızlı ve güvenilir teklif alabileceklerini dile getirdi.

(Haber Merkezi)