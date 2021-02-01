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Atilla Pekdemir hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Atilla Pekdemir, 78 yaşında İzmir'de yaşamını yitirdi. Pekdemir 2 senedir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.

Güncel 01.02.2021, 20:50
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Atilla Pekdemir hayatını kaybetti

Kısa süre önce de koronavirüs hastalığına yakalanan ünlü oyuncunun vefat haberi başta sanat camiası olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tiyatro ve sinemamızın kıymetli bir ustasını daha yitirdiğimizi üzüntüyle öğrendik. Merhum Atilla Pekdemir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.
ATİLLA PEKDEMİR KİMDİR?
Atilla Pekdemir, 10 Şubat 1943 tarihinde Giresun'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üçüncü sınıfta ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 1968 yılında mezun olmuştur. Daha Konservatuar öğrencisi iken Kenterler Tiyatrosu'nda üç kişilik opera oyunuyla profesyonel oldu.
(Haber Merkezi)
 

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