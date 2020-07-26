Son Dakika

Atıl tarım arazilerini ekonomiye kazandırdılar

Çorum’da iki girişimci atıl halde bekleyen tarım arazilerinde sebze yetiştiriciliğine başlayarak hem tarım arazilerini ekonomiye kazandırdılar hem de tarımsal üretime destek oldu. 

Güncel 26.07.2020, 19:22
33
Atıl tarım arazilerini ekonomiye kazandırdılar

İşletmeci Yaşar Akman, merkeze bağlı Örencik köyünü ziyaret etti. Burada tanıştığı çiftçi Serdar Uysal, ile bölgeyi gezen Akman, tarım arazilerinin atıl halde olduğunu görünce üretime kazandırmaya karar verdi. Bu fikrini Uysal ile paylaşan girişimci Akman, bölgedeki iklim koşullarının sebze yetiştiriciliğine uygun olduğunu görünce harekete geçti. Kullanılmayan arazilerin sahipleri ile görüşen Akman ve Uysal, tarlaları kiralayarak sebze yetiştirmeye başladı. Karpuz ve domates üretimi yapan ikili, yaptıkları modern tarım ile de köylülere de örnek oldu. 
“Bakir toprakların değerlendirilmesini istiyoruz” 
2009 yılında bölgeyi ziyaret ettiğinde iş ortağıyla tanıştığını dile getiren Akman, “Arazileri gezdikten sonra bölgenin sebze yetiştiriciliğine uygun olduğunu gördüm. Bunun üzerine ilk deneme üretimlerini yaptık. Doğal bir ortam var. Bunun yanındaÇorum ve Amasya iklimi arasında bir bölge. 620 rakıma sahip. Sebze yetiştiriciliğine uygun. Doğal bir kaynak suyu mevcut. Atıl halde kullanılmayan, sazlık hale dönüşmüş arazileri tekrar değerlendirdik. Şuanda ağırlıklı olarak karpuz ve domates üretiyoruz. Pazar sorunumuz yok. Seraya uygun bir iklim var. Bakir toprakların değerlendirilmesini istiyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde” dedi. 
“Hedefimiz 40-50 dönümlük araziler oluşturarak daha geniş alanda sebze yetiştiriciliği yapmak” 
Sebze yetiştirmeye başlayarak, güzel sonuçlar alınmaya başladığında köylülerinde tarıma ağırlık vermeye başladığını anlatan Akman, “Bölgeye ilk geldiğimiz dönemlerde vatandaşlar daha çok ilkel yöntemlerle tarım yapıyordu. Bize bölgede sebzeyi zor yetiştiririsiniz denildi. Güzel bir sonuç ortaya çıkınca köylülerde tarıma ağırlık vermeye başladı. Şehire göç edenlerin bir kısmını buraya çektik. Küçük arazileri birleştirerek bunları bir bütün haline getirdik. Hedefimiz 40-50 dönümlük araziler oluşturarak daha geniş alanda sebze yetiştiriciliği yapmak” 
“Bölgede bin kişiye istihdam sağlayacak potansiyel var” 
Bölgede bin kişiye istihdam sağlayacak potansiyelin olduğunu kaydeden Akman, “Sulama sisteminin daha rantabıl kullanılması için havuz yapılabilir. Bölgede bin kişiye istihdam sağlayacak bir potansiyel var bölgede. Nisan ayında dikim yapıyoruz. Kasım ayının sonuna kadar ürün elde edebiliyoruz. Burada yaşanan ulaşım sorunun çözülmesi ve alt yapının geliştirilmesi için yetkililerden destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: (İHA)
#Yaşar Akman #Örencik köyü #Serdar Uysal
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
29°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 26 Temmuz 2020
İmsak 03:39
Güneş 05:25
Öğle 12:52
İkindi 16:47
Akşam 20:09
Yatsı 21:47

Gelişmelerden Haberdar Olun

@