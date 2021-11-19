Atık kumbaraları 1 milyon 561 bin liraya ihale edildi

Belediye ilimizdeki tekstil ve giysi atıklarının yeniden değerlendirilmesi amacı ile toplanması ve taşınması işini 3 yıllığına ihaleye çıkardı. Kentte tekstil ve giysi atıklarının bırakılması için 150 farklı noktaya tekstil ve giysi kumbarası konularak bunların toplanması için düzenlenen ihale geçtiğimiz gün Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen yönetimindeki komisyon huzurunda gerçekleştirildi.

Kullanılmış şapka, kazak, t-shirt, çorap, elbise, pantolon, ayakkabı, terlik ve bot gibi tüm giysi ile battaniye, örtü, eşarp, perde, çanta, havlu vb. gibi diğer tekstil ürünlerinin atılarak tekrar ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan ihaleye MA Grup adına Ramazan Yılgın, Rota Geri Dönüşüm adına Koray Dinç, Sakarya AK firması adına Tuncay Civan, Arsan Geri Dönüşüm adına Ali Öztürk, HM Farah Tekstil adına Haitham Talib Farhan ile WH Geri Dönüşüm adına Mücahit Kemaloğlu katıldı.

Tuncay Civan’ın evrak eksikliği nedeniyle elendiği ihalede açık artırma 637 bin 200 TL’den başladı. İhale 1 milyon 561 bin TL karşılığında Ali Öztürk’te kaldı.

(Volkan SINAYUÇ)

