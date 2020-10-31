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Ateş Amiklioğlu’nu özlemle anıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, 19. Dönem Çorum Milletvekili Ateş Amiklioğlu’nu, aramızdan ayrılışının 1. yıldönümü nedeniyle bugün, saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyoruz.

Güncel 31.10.2020, 00:10
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Ateş Amiklioğlu’nu özlemle anıyoruz

Merhum Adnan Amiklioğlu ile merhume Seniha Amiklioğlu’nun oğulları, Seher Amiklioğlu’nun eşi, Ebru ve Anıl Amiklioğlu’nun babaları olan Mustafa Ateş Amiklioğlu, 31 Ekim 2019 tarihinde, uzun süreden beri beyin rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olduğu Ankara Özel Güven Hastanesi’nde 75 yaşında hayata veda etmiş, 1 Kasım 2019 tarihinde TBMM’de düzenlenen törenin ardından Bilkent Ahmet Akseki Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra İncek Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

Ateş Amiklioğlu için, bugün Karakeçili Camii’nde öğle namazından sonra, Fikrettin Çıplak hoca tarafından dua okunacak ve duaya katılanlara pide ikram edilecek.

(Haber Merkezi)

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