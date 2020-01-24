Atçalı Muhtarı Kenan Kümbet toprağa verildi

Kenan Kümbet için ilk tören Sultan Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde gerçekleştirildi. Törene CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Eray Tüfekçi, CHP Çorum eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kenan Kümbet’in cenazesi burada yapılan duaların ardından Atçalı Köyü’ne götürüldü ve duaların ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Erkan BAYATLI)