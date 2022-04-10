Ata’ya 177. yıl çelengi
Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümü Çorum’da Atatürk Anıtı’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Güncel 10.04.2022, 18:33
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Törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Emniyet Müdürüğü birim amirleri, polis ve vatandaşlar katıldı.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başlayan kutlama programında daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Emniyet Müdürü Mehmet Gülser daha sonra törene katılan emniyet mensuplarının tek tek elini sıkarak Polis Haftası ve günlerini kutladı.
(Volkan SINAYUÇ)
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