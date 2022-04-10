Ata’ya 177. yıl çelengi

Törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Emniyet Müdürüğü birim amirleri, polis ve vatandaşlar katıldı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başlayan kutlama programında daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Emniyet Müdürü Mehmet Gülser daha sonra törene katılan emniyet mensuplarının tek tek elini sıkarak Polis Haftası ve günlerini kutladı.



(Volkan SINAYUÇ)

