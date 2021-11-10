“Atatürk’ün değeri her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır”

İstiklal mücadelemize önderlik eden Cumhuriyetimizin kurucusu büyük komutan, müstesna devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83’üncü yıl dönümünde sevgi, saygı, minnet ve rahmetle andıklarını ifade eden Şen, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Azmiyle cesaretiyle milletine liderlik ederek yaşadığı döneme damga vuran yokluklar ve zorluklar içerisinde verdiği istiklal ve istikbal mücadelemiz yolunda milletiyle birlikte omuz omuza vererek karşısına çıkan tüm güçlükleri aşmayı başaran, kurduğu cumhuriyetle birlikte ülkesinin her anlamda ilerlemesini sağlamış büyük bir devlet adamıdır. Böyle büyük bir devlet adamına Ülkesinin kalkınması için canı pahasına mücadele eden Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hala günümüz koşullarında anlayamayan zihniyetlerin olması bizleri üzmektedir. Bu vesileyle 10 Kasım 2021 yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83’üncü yıl dönümü dolayısıyla tekrar başta Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarının, bütün şehitlerimizi ve bütün gazilerimizi sevgi, saygı, minnet ve rahmetle yad ediyoruz.” (Haber Merkezi)

