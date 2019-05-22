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“Atatürk’ün Çocukları”na alkış

Çorum Merkez Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 3/ B sınıfı öğrencilerinin sahnelediği “Atatürk’ün Çocukları” isimli tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

“Atatürk’ün Çocukları”na alkış

Çorum Merkez Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 3/ B sınıfı öğrencilerinin sahnelediği “Atatürk’ün Çocukları” isimli tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:03
“Atatürk’ün Çocukları”na alkış

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katkıları ile “Uygarlığın İzinde Kültür ve Sanat Projeleri” kapsamında belgesel tadındaki “Atatürk ün Çocukları” isimli oyun bu kez de Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri tarafından Sınıf Öğretmeni Filiz Şahin’in eşliğinde Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda büyük bir katılımla sahnelendi.

Erdal Şahin’in yazıp Emre Çimen in yönettiği, yaklaşık 1.5 saat süren ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk‘ün hayatının çocukların gözünden konu alan oyun izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Oyun sonunda öğrencileri adına tebrikleri kabul eden 3/B sınıf öğretmeni Filiz Şahin yaptığı konuşmada: “Atatürk ‘ün Çocukları” oyununun sergilediğimiz bu günlerin Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100. yılına denk gelmesinden büyük gurur duyuyoruz. Oyunu izlemeye gelen velilere ve bütün misafirlere teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından “Atatürk’ün Çocukları” isimli tiyatronun yazarı Erdal Şahin’e ve yönetmen Emre Çimen‘e, Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu Müdürü Ersoy Akpınar ile Müdür Yardımcısı Nurdan Gediman tarafından plaket taktim edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 22.05.2019 00:05
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