“Atatürk’ün çocuklara verdiği değerin göstergesi”

Vali Mustafa Çiftçi, Türk Milleti’ni ortak düşünce ve değerlerde buluşturan, Cumhuriyet’in kuruluşunda ve milli egemenliğin tesis edilmesinde önemli bir görev üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı milletçe kutladıklarını belirterek, “Aynı zamanda şanlı tarihimizle, bizlere bu güzel ülkeyi armağan eden ecdadımızla bir kez daha övünüyor ve gurur duyuyoruz” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Vali Çiftçi, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki İstiklâl Mücadelesinde dönüm noktası olmuş, Milletimiz, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisinde olduğu yeni bir devletin ilk adımını atmıştır” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, “Yüce meclisimiz, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen milletten aldığı güçle İstiklâl Mücadelesini başarıyla sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan milletimizin, ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir” diyen Vali Çiftçi, şunları dile getirdi:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olmakla birlikte Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan eden başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yâd ediyorum. Bugüne mana kazandıran sevgili çocuklarımızın bayramlarını tebrik ediyor, hepsine hayırlı, başarılı, parlak bir gelecek niyaz ediyorum.” (Haber Merkezi)