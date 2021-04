“Atatürk’e ve Cumhuriyet’e yönelik düşmanlıklara bir yenisi daha eklendi”

ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk” eserinin okullarda dağıtımının Mersin-Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yasaklanmasını sert bir dille eleştirdi.

“Cumhuriyet Devrimi düşmanı zihniyetlerden aldıkları güç ve cesaretle, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve eserlerine dil uzatmaktan zerrece çekinmeyenlere, Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü de eklendi” diyerek, ilçedeki okullarda Nutuk’un dağıtımına yasak getirildiğini belirten Demirer, her geçen gün Atatürk’e ve Cumhuriyet’e yönelik düşmanlıklara bir yenisinin daha eklendiğini kaydetti.

Nutuk’ta Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, bu sırada Osmanlı Devleti’nin görünümü, milli mücadeleyi doğuran nedenler, İstanbul yönetiminin aymazlığı ve içine düştüğü çaresizlik, İstanbul yönetiminin teslimiyeti, eskimiş, çürümüş ve çağın gerisinde kalmış bir yönetim tarzının anlatıldığını belirten Demirer, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Nutuk okunursa ne olur? Okuyanlar, milli mücadeleyi ve atalarımızın emperyalizme karşı elde ettikleri büyük zaferi öğrenirler. Hanedanlık, saltanat ve hilafetin emperyalist güçlerle iş birliğini öğrenirler. Bir milletin doğuşunu ve uyanışını öğrenirler. Bir büyük devrimcinin doğuşunu ve milletinin kaderini nasıl değiştirdiğini öğrenirler. Cumhuriyet Devrimine ve milli devlete uzanan süreci ayrıntılarıyla öğrenirler

İşte bu nedenlerle, öğrencilere Nutuk dağıtılması uygun görülmemiştir. Neresinden bakarsanız bakın kindarlık, düşmanlık ve karşıtlık hepimizin yüzüne tokat gibi çarpmaktadır.

Nutuk, Büyük Devrimci, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe seslenişi ile biter. İşte o seslenişin gereğini yerine getirmek her yurttaşın sorumluluğudur. TBMM’nin açılışının 101. yıldönümünde; hilafet ve saltanat heveslilerine, laik demokratik ve sosyal hukuk devletine her şeyimizle sahip çıkarak gerekli mesajı vereceğiz. Yaşasın laik cumhuriyet, yaşasın milli egemenlik, yaşasın demokrasi.” (Haber Merkezi)