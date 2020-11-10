“Atatürk, yaşadığı çağa damgasını vuran bir önderdi”

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Onur Topkül, “Büyük Önder’imizin aramızdan ayrılışının 82’inci yıl dönümünde bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni, yeni nesillere aktararak yaşatmak ortak sorumluluğumuzdur” ifadesini kullandı.

Topkül’ün konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Ömrünü ulusumuzun bağımsızlığına adayan, milleti ile birlikte başlattığı kurtuluş mücadelesinde büyük bir zafer kazanarak ulusumuzun kötüye giden yazgısını değiştiren, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayatını adadığı Türk milleti için gerçekleştirdiği devrimlerle bizlere çağdaş bir devlet ve cumhuriyet armağan eden, yaşadığı çağa damgasını vuran bir önderdir.

Türk milleti de Atatürk’ü her zaman gönlünde yaşatacak, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeye devam edecektir. Büyük Önder’imizin aramızdan ayrılışının 82’inci yıl dönümünde bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni, yeni nesillere aktararak yaşatmak ortak sorumluluğumuzdur.

Lâik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, aydınlık Türkiye’nin simgesi, büyük devrimci ve düşünce insanı yüce önder Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82’inci yılında, bir kez daha saygıyla anıyor, emanetlerini, ilkelerini koruyacağımıza ve daima ileri götüreceğimize söz veriyoruz.” (Haber Merkezi)