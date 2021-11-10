Atatürk Oratoryosu duygulandırdı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yıldönümü nedeniyle Devlet Tiyatrosu Salonu’nda bir anma programı düzenlendi.

Mimar Sinan Anadolu Lisesi tarafından organize edilen programa Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, Emniyet ve Jandarma personeli, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda bir açış konuşması yapan Mimar Sinan Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Özgül Tunç, “Bugün özgür bir şekilde yaşıyorsak bu topaklarda, dilimize sahip çıkabiliyorsak, boyun eğmiyorsak kimseye tüm bunlar Atatürk sayesinde” dedi.

“Uygarlık yolunda ilerlediğimiz 21. yüzyılda daha ileri gitmeyi amaçlayan yeni nesiller yetiştirmek, Mustafa Kemal gibi düşünebilmenin ilk adımıdır” diyen Tunç, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bu adımı atarken yeni neslin de şunu iyi bilmesi ve özümsemesi gerekmektedir. Doğadaki tüm canlılar gibi insanoğlunun da yaşamının bir sınırı vardır. Ancak bazı insanlar vardır ki yaşamları boyunca yaptıkları eserlerle, yapmış oldukları hizmetlerle yaşamlarından sonra da varlıklarını sürdürmektedirler. Atatürk, yaşamını millete adamış, bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet yaratmış büyük bir komutan ve eşsiz bir liderdir.”

Yüzbaşı Uğur Özcan’ın Atatürk’ün lider kişiliğini anlatan sunumunun ardından Hacı Bektaş Veli Ortaokulu öğrencilerinden Anıl Tokgöz “Vatan Evladı” isimli şiiri okudu. Devamında Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı “Atatürk Oratoryosu” büyük beğeni topladı.

Program, Betül Akdağ isimli öğrencinin “Bir Kasım Hüznü Sardı Her Yanı” adlı kompozisyonu okumasının ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

(Taner ŞİMŞEK)

