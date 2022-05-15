Atatürk Lisesi’nde, Konya’dan konukların baskı resim sergisi var

Sosyal sorumluluk ve gönüllülük esasına dayalı eğitimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde kurumlar arası iş birliğine dayalı sanat etkinlikleri programı bugün ve yarın saat 10.00-14.30 arası gerçekleşecek.

İlk olarak Resim Öğretmeni Dursun Şen Küratörlüğünde bugün saat 10.30’da, Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü sanatçıları Doç.Dr. İbrahim Çoban ve Araştırma Görevlisi Ömer Oytun Onur’un baskı resim eserleri, Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen, öğrencileri ve Çorum’da sanata ilgi duyan izleyiciyle Çorum Atatürk Anadolu Lisesi İl Eğitim Tarihi Müzesi’nde buluşuyor.

Ayrıca, aynı gün içinde İbrahim Çoban ve Ömer Oytun Onur tarafından Görsel Sanatlar Dersi Uygulama Atölyesi’nde “Anlık hislerin kontrolsüz tuvallere yansıması” etkinliği gerçekleştirilerek, “Resim Sanatında Özgünlük ve Resim Sanatının Toplum İçindeki Yeri” ve “Toplumların Yaşayışında Sanat” konulu söyleşiler yapılacak.

Yarının programında ise, “Baskı resim sanatında teknikler ve uygulamaları” konulu sunum ve baskı resim uygulama çalışmaları yer alıyor. (Haber Merkezi)

