“Atatürk, hayatını milletine adayan bir liderdi”

Ulu Önder Atatürk’ün söylediği gibi ‘Hiç dinlemeden yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar” diye konuşan İl Başkanı Orhan Vargeloğlu kendilerinin de inandıkları ilke ve doğrular için durmadan çalışacaklarını söyledi.

Azmi ve cesareti ile milletine liderlik ederek yaşadığı döneme damga vuran Atatürk’ün yokluklar ve zorluklar içerisinde verdiğimiz İstiklal ve istikbal mücadelesi yolunda milletiyle omuz omuza vererek, karşısına çıkan tüm güçlükleri aşmayı başardığını ve Cumhuriyetle birlikte ülkesinin alanda ilerlemesini sağlamış büyük bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Orhan Vargeloğlu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeni ile yayınladığı mesajında şu görüşlere yer verdi: “Vatan sevgisi, çalışma azmi ve milletine olan sarsılmaz güveni ile bizlere aydınlık bir geleceğin kapılarını açan Gazi Atatürk, en zor anlarda dahi milletine olan güveninden zerre kadar şüphe etmeden, güçlüklerin üstesinden gelinebileceğini en iyi şekilde göstererek, hayatını milletine adayan bir liderdir. Yüce Türk Milleti hiçbir zaman Ata'sını, O'nun ilkelerini ve aziz hatırasını unutmamıştır ve unutmayacaktır. 10 Kasımlar Mustafa Kemal Atatürk’ü anmanın, bir kez daha anlamanın günleridir.

Bugün bizlere düşen asıl görev, tıpkı milli mücadelede olduğu gibi, bugünde ülkemizin içinde bulunduğu kötü yönetimden kaynaklı buhranlı havadan ülkemizi kurtarmaktır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve milletimizin unutulmaz lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum”

(Haber Merkezi)

