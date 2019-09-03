Atatürkçü Düşünce Derneği Kadeş Barış Meydanı’nda basın açıklamasında bulundu. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık’ın da katılımıyla Ak Partili Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş’in skandal bölücü paylaşımı kınandı.

“Gericiliğe, bölücülüğe, Atatürk düşmanlığına geçit yok” diyen ve ADD genel Merkez Yönetimi olarak hukuki yollara başvurduklarını dile getiren Altınışık,” Dünyanın hiçbir yerinde milli değerlere sahip çıkılmadan ayakta kalmak mümkün değildir. İnsanlık tarihi boyunca da böyle bir olay görülmemiştir. Milli değerlerinize sahip çıkarsanız milli devlet olarak hayatta kalabilirsiniz. Ortak unsurlarınıza sahip çıkarsanız devlet olarak devam edersiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hasımane tutumlar ve karalama kampanyaları içimiz kan ağlayarak izlemekteyiz. Atatürk’e laf eden hiç kimsenin milli olmak gibi bir kaygısı yoktur. Milli değerlerden ve insani değerlerden yoksundur. Sadece Atatürk’e değil Türk Milleti’ne hakaret etmektedir. Devletimiz varlığını Atatürk’e borçludur.

Atatürkçüler olarak Cuma vaazında Atatürk için bir rahmet istedik. Çok mu şey istedik. Bunu bile Atatürk’e çok gören zavallıların, Türk Milleti’nin gözündeki değeri de malumdur. Biz onların kişiliğini yansıtan bu sözleri üzerinde duruyor değiliz. Bu kişilerin orada oturmasına göz yumanları göreve çağırıyoruz. Bu ayıp Türk Milleti’ne karşı işlenmiştir ve bu ayıp sizin ayıbınızdır. Bu tür insanlara fırsat vermeyin. Bunların zihniyeti Yunan gelse de başımızda olsa daha iyiydi diyebilecek kadar milli haysiyet ve milli onurdan uzak bir duruşu ifade etmektedir. Egemenliği yeniden saraya aldılar. Biz egemenliğin saraylara değil yine millete ait olduğunu savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Hukuki yolara genel merkez yönetimi olarak müracaat ettik. Tüm hukukçuları daha net tavır almaya çağırıyorum. Hukukun üstünlüğü elden gittiği zaman bu tür küçük insanlar peydahlanmaktadır. Hakaret edilerek ve ötekileştirerek siyaset yapılamaz. Gericiliğe, bölücülüğe, Atatürk düşmanlığına geçit yok” dedi. Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum İl Başkanı Uğur Demirer ise Kadeş Barış Meydanı’nda Keleş’in paylaşımını, “Türk insanını ve Türkiye’nin yaşam biçimini , Cumhuriyet’i benimsemiş insanları küfürlerle aşağılayan bir paylaşımdı” diyerek nitelendirdi. (Esra ESEN)