“Atatürk, çok iyi bir Türk ve Müslüman’dı”

İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantılarında 10 Kasım günü yapılan oturumda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü ana gündem maddesi oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay toplantı öncesinde günün anlamına ilişkin konuşarak; “Atatürk’e layık olmak için yüzümüzü geleceğe dönmemiz gerektiğini söyledi. Günay, bazı insanların yaşamları boyunca yaptıkları eserlerle, insanlığa yapmış oldukları hizmetlerle yaşamlarından sonra da varlıklarını sürdürdüğünü hatırlatarak “Yaşamını milletine adayan, bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet kuran eşsiz bir lider, mümtaz bir devlet adamı, büyük bir komutan ve dâhi olan Atatürk bu ender insanlardan biri belki de en büyüğüdür. Atatürk, hem milli mücadele, hem de Cumhuriyeti inşa sürecinde daima ileriye bakmış, ileriye yürümüştür. Bugün, Büyük Atatürk'ün yolundan giden bizlere düşen görev de yüzümüzü geleceğe dönmek, ufkumuzu geniş, hedeflerimizi büyük tutmaktır. Bunun için, 10 Kasım'ları aydınlık geleceğimize yönelik atılımlarımızın esin kaynağı haline getirmeliyiz. Atatürk'e saygının gereğinin bu olduğuna, O'nun manevi huzuruna ancak bu şekilde başımız dik alnımız açık olarak çıkabileceğimiz inancında olmalıyız” dedi.

CHP İl Genel Meclisi Üyesi Yıldız Bek ise konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve şükranla andı. Vefatının 81. yılında bile Atatürk’ün fikirlerinin yolumuzu aydınlatmayı sürdürdüğünü vurgulayan Yıldız Bek, onun emanet ettiği değerleri koruma, yüceltme ve sonsuza kadar yaşatmaya ant içtiklerini vurguladı.

Atatürk’ün açtığı yoldan yürümeye devam edeceklerini belirten Bek, “10 Kasım’da herkesi bir kez daha derinden düşünmeye davet ediyorum. 10 Kasımlar devrimleri yaşatma günüdür. Atatürk’ün yolundan ayrıldığımızda ülkemizin gittiği yer maalesef karanlıktır” şeklinde konuştu.

MHP Osmancık Belediye Meclis Üyesi Selim Dölcü ise Ulu Önder Atatürk’ün iyi bir Türk ve iyi bir Müslüman olduğunu söyledi. 10 Kasım’ların, 29 Ekim’lerin, 19 Mayıs’ların ülkemiz için bir başlangıç günü olduğunu dile getirerek Gazi Atatürk’ün liderliğinin milletin gönlünde taht kurduğunu dile söyleyen Dölcü, “Bu günleri birada matem olarak değil, başlangıç günleri olarak yaşatmalıyız. 10 Kasımlar ayrışma değil birleşme günüdür. Gazi bedenin ayrılmış olabilir ama onun fikirleri yaşatılmalıdır” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)