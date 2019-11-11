Atatürk büstüne çiçek bıraktılar

Saat dokuzu beş geçe saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan okul müdürü Bülent Yıldırım, Atatürk’ün; yaşamını milletine adayan, bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet yaratan eşsiz bir lider, mümtaz bir devlet adamı, büyük bir komutan ve dâhi olduğunu ifade etti.

Atatürk’ün, hem milli mücadele, hem de Cumhuriyeti inşa sürecinde daima ileriye baktığını anlatan Yıldırım, “Yalnızca 10 Kasımlar değil, düşünce ufkumuzda Atatürk’ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumlulukları ve gösterdiği hedefler asla unutulmamalıdır, ülkemizin en zor anında bile düşünüp ortaya koyduğu milli hedef ve stratejilerin hatırlanması, bu tür çabaların anlam ve değerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde ulu önderin kutsal emanetini gelecek çağlara ve nesillere ulaştırabiliriz“ dedi.

Okul öğrencileri tarafından Atatürk´ün hayatını anlatan yazılar ve şiirler de okunduğu programda okul korosu “Atam sen rahat uyu” adlı marşı seslendirdi. Programın sonunda ise; okul ana sınıfı öğrencileri; "Saat dokuzu beş geçe" şiirini koro halinde okudular.

(Haber Merkezi)