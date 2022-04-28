Atatürk Anadolu’nda  “e-Twinning” projesi

“English Drama Club” adlı ulusal e-Twinning projesi, Çorum Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Gülay Yıldız ve Ankara Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Sevim Şimşek öncülüğünde her iki okulun öğrencilerinin oluşturduğu gruplarla ortak şekilde yürütüldü. Projede Çorum Atatürk Anadolu Lisesi’nden 9. sınıf seviyesinde 22 öğrenci görev aldı.

Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini arttırmak, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek ve toplum içinde kendini ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla yapılan projede öğrenciler, gruplar halinde kısa oyunlar yazarak oynadılar. Öğrenciler tarafından hazırlanan toplam 12 oyun okulun web sitesinden de yayınlandı.

Proje sayesinde öğrenciler topluluk önünde konuşabilir, herhangi bir konuda rahatlıkla diyalog yazabilir, telaffuzu doğru kullanabilir, yabancı dilde konuşurken kendilerini daha rahat hissedebilir, bir konu hakkında farklı fikirler üretebilir, diğer öğrencilerle iş birliği yapabilir ve teknolojiyi verimli bir şekilde kullanabilir duruma geldiler. Projede yer alan öğrencilerin gösterdiği başarı, diğer öğrencilerin de ilgisini çekerek proje kapsamının genişletilmesi için yoğun talepte bulunuldu.



(Haber Merkezi)

