Atatürk Anadolu Lisesi’nde tatbikat

Atatürk Anadolu Lisesi’nde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Önceden teorik eğitim alan öğrenciler, okulda çalan siren ile birlikte bu eğitimlerini uygulamalı olarak gerçekleştirdiler. Siren sesi ile birlikte okulu uygun şekilde tahliye eden öğrenciler okul bahçesinde toplandılar. Coğrafya öğretmenleri Pınar Uçkan ve Ahmet Eser tarafından organize edilen tatbikat, öğretmenlerin sevk ve idaresinde okul hafif arama kurtarma, enerji kontrol ve ilk yardım ekiplerinin desteği ile gerçekleştirildi. (Haber Merkezi)