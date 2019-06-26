Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Samsun’da

İlk olarak okul koridorunda Atatürk Resimleri Sergisi açıldı, ardından ise Atatürk Kitapları sergisi öğrencilere sunuldu. Daha sonra Atatürk Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Kerim Kılıçaslan ve Coğrafya Öğretmeni Ahmet Eser’in birlikte hazırladıkları Cumhuriyetin kurulmasını konu alan bir sohbet programı gerçekleştirildi.

Almanca Öğretmenleri Mihrinur Leblebici ve Leyla Çayan Tandağ’ın yaptıkları Samsun gezisine ise 29 öğrenci katılırken rehber eşliğinde öğrenciler Samsun’u yakından tanıma imkanı buldu.

(Mehmet DALAR)