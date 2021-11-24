“Atanamayan öğretmenlerimizin haklarını sağlamanın peşindeyiz”

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmekle mükellef öğretmenlerin hak ettikleri değeri kazanabilmeleri için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi. Bekir Özsaçmacı’nın mesajı şöyle:

“Sevgili öğretmenlerimizden öğrendiklerimizle ayaktayız, ilerliyoruz, düşünce kalkabiliyor, yıkılınca onarabiliyoruz. Öğrendiğimiz ilk harfle başlayan öğrenciliğimiz de, devam ediyor hâlâ. İlk emri ‘Oku!’ olan bir dinimiz var bizim. Bir harf öğretene, kırk yıl köle olmayı vadeden, yol gösterenlerimiz var. Savaş meydanlarından çıkıp, Başöğretmen olan Mustafa Kemal'imiz var. Mukaddesatımızda da, milli değerlerimizde de eğitimin yeri malum. Böyle bir kültürün mirasçıları olarak bugün, eğitim ordumuzun gününü kutluyoruz.

Bugün, Millet Kahvehaneleri ile övünenlerin yönettiği Türkiye'de 93 yıl önce, cumhuriyetimizin kurucu iradesi, Millet Mekteplerini açtı. Başöğretmenin ilk dersi ile başlayan seferberliğin günüdür 24 Kasım. Şartlarını düşündüğümüzde, sevgili öğretmenlerimizin bugünü kutlayabildiklerinden emin değilim. Biz, öğretmenlerimizin 24 Kasım'ı kutlayabilmeleri için; atanamayan binlerce genç öğretmenimizin hakkının peşinde olacağız. Öğretmenlerimizin, daha iyi şartlarda çalışabilmelerinin takipçisi olacağız. Eğitim ordumuzun 3600 ek gösterge hakkında ısrarcı olacağız. Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmekle mükellef öğretmenlerimizin hürriyetini, sözleşme esaretinden kurtarmak için, elimizden geleni yapacağız.

Başardığımızda, başımız dik kutlayacağız 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü. Bugünün zor şartlarında bile, çocuklarımızın, dolayısıyla geleceğimizin mimarı olabilen öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Eğitim uğruna toprağa düşen, şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

