ATAMIZI ANIYORUZ

Büyük Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 83. yılında hiç eksilmeyen, giderek büyüyen ve asla bitmeyecek bir özlemle bugün ülke genelinde anacağız.

Çorum’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program icra edilecek. İlkeleri sonsuza kadar yolumuzu aydınlatacak olan Ulu Önder Atatürk için ilk tören saat 08.45’te Atatürk Anıtı’nda başlayacak. Programda Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saat 09.05’te hayat iki dakika yine duracak. Atamız için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunacağı tören bayrağın göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesi ile son bulacak.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri daha sonra 09.15’te Devlet Tiyatro Salonu’ndaki program ile devam edecek. Burada “Atatürk” konulu karma serginin açılışı ve gezilmesinden sonra salon programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ve 10 Kasım Atatürk Oratoryosu ile devam edecek programda 10 Kasım nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtılacak.

(Volkan SINAYUÇ)

