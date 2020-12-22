Ata Gross açıldı

Zengin ürün yelpazesi ile Çorum halkına Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 78/A adresinde hizmet veren Çağdaş Ata Gross Limited Şirketi, kapılarını açtı.

Deneyimli kadrosu, güler yüzlü personeli ve geniş ürün yelpazesi ile kalitenin uygun fiyata bulunabileceği her daim taze sebze ve meyve çeşitlerinin yer alacağı Çağdaş Ata Gross Limited Şirketi, Çorum halkına en iyi hizmeti verebilmeyi amaçlıyor.

(Haber Merkezi)