Aşure Günü’nde hoşgörü çağrısı

Etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi, Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışında konuşan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, Aleviler olarak amaçlarının cem evlerinin de ibadethane olarak saygı göstermesi olduğunu ifade etti. Aşure’nin içerisindeki malzemeler gibi birlik ve beraberlik amacıyla bir araya geldiklerini belirten Aksoy, konuşmasında bu birlik ve beraberliğin ancak insanların inançları konusunda rahat bırakılması, herkesin eşit olarak görülmesi sayesinde güç kazanacağını dile getirdi. Yapılan konuşmanın ardından Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve Vali Mustafa Çiftçi birer selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Semah Ekibi ve yaşlılardan oluşan bir ekip semah döndü. Aşure duasının yapılması ve ikramı ile devam eden program şükür cemi ile sona erdi.

(Erkan BAYATLI)