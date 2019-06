Asma Tepe yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi oldu

Asma Tepesi kolay ulaşımı ve elverişli arazisiyle uçuş tutkunları tarafından tercih edilen bir mekan haline geldi. Türkiye'nin farklı illerinden ilçeye gelen sporcular, ilçeyi kuş bakışı gören tepeden kalkış yaparak, gökyüzüne yükseliyor, muhteşem doğa manzarası eşliğinde gökyüzünde kaldıkları süre boyunca keyifli anlar yaşıyor.

Asma tepesinde incelemelerde bulunduktan sonra bir açıklama yapan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Pilotu Alim Yıldırım, Türkiye’de yamaç paraşütü mesafe uçuşları açısından çok uygun bir çok bölgenin bulunduğunu belirterek, “Bayat bu bölgeler içinde kısa zamanda yerini alacaktır. Özellikle tecrübeli pilotların uzun mesafe uçuşları için ideal bir başlangıç noktası olarak bölgeyi çok seveceklerine inanıyorum. Asma Tepesi her hava koşulunda güzel oluyor. Uçuş anlarında kolaylıkla yükselebiliyoruz. Yarışmalar için uygun bir tepe. Bayat Kaymakamlığı ve Bayat Belediyesinin bu konuda büyük destekleri söz konusu. Bir çok uçuş bölgesinde sporcular yeni uçuş alanları kazanmak için çabalarken Bayat Kaymakamımız Oğuzhan Ocak ve Bayat Belediye Başkanımız Ekrem Ünlü konuya verdikleri ciddi destekler için sporcu arkadaşlarım ve federasyonumuz adına kendilerine teşekkürü borç bilirim. İlerleyen zamanlarda mesafe uçuşları, festivaller ve yarışmalarla Bayat semalarında geziyor olacağız” dedi.

Asma Tepesi, yamaç paraşütünde potansiyeli olan yerlerin başında geldiğini belirten Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Türkiye'deki en iyi yerlerden biri ve yerel yönetimlerden beklentimiz Asma Tepesi bizim istediğimiz standartlarda daha çok kalkış alanı açılması halinde burası Türkiye’nin gözdesi olur. Türkiye'de sayılı noktalardan bir tanesi haline gelir. Asma Tepesi her hava koşulunda güzel oluyor. Uçuş anlarında kolaylıkla yükselebiliyorsunuz. Yarışmalar için uygun bir tepe. Burada her yıl çeşitli yarışmaların düzenlenmesini umut ediyoruz. Yamaç paraşütü yapan herkes rahatlıkla gelip uçabilir” ifadelerini kullandı.