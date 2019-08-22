Aslan Başaran toprağa verildi

Alınan bilgiye göre Çorum Belediyesi’nden emekli, Erdal, Erol, Kenan, Cengiz ve Bülent Başaran’ın kardeşi olan CHP Üyesi Aslan Başaran önceki akşam vefat etti.

Aslan Başaran için dün saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi önünde bir tören düzenlendi. Dede Nurettin Aksoy tarafından dua edilmesi ile başlayan törene CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP İl, İlçe, Merkez İlçe yöneticileri, CHP Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri, köy ve mahalle muhtarları ile çok sayıda seveni katıldı.

Başaran’ın cenazesi burada helallik alınmasının ardından ise Ulumezar’da defnedildi.

ÇORUM HABER, Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)