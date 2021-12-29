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“Aşka Erenler” sahnelendi
Güncel 29.12.2021, 22:02
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Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan “Aşka Erenler” isimli oyun, Devlet Tiyatrosu Salonu’nda sahnelendi.
Kültür ve sanat faaliyetlerine ara vermeden devam eden Çorum Belediyesi, Yunus Emre’nin hayatını konu alan “Aşka Erenler” isimli tiyatro oyununu izleyenlerle buluşturdu. Çorum Belediyesi tiyatro kulübü tarafından 24 –25 Aralık tarihlerinde Devlet Tiyatrosu Salonu’nda sahnelen oyuna ilgi yoğun oldu. “Yunus Emre Yılı” etkinlikleri kapsamında sahnelenen tiyatro oyununu Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da izledi. (Haber Merkezi)
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