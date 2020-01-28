Asiye Olçok toprağa verildi

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok ile birlikte Cevat Olçok, Erdoğan Olçok ve Yılmaz Olçok’un annesi, şehit Abdullah Tayyip Olçok’un ise babaannesi olan Hacı Asiye Olçok önceki gün vefat etti.

Asiye Olçok için dün Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Asiye Olçok'un oğlu Cevat Olçok ve yakınlarının yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin 27. ve son başbakanı, eski TBMM Başkanı, eski AK Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Mustafa Erdoğan, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile İstanbul Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve vatandaşlar katıldı.

Törende Cevat Olçok, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Asiye Olçok'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

(AA)