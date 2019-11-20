Aşırı kâr hırsıyla tarım toprakları zehirleniyor

Kullanılan ot ilacının 7 yıl toprakta kaldığı, bu tarlada yetişen ürünün 7 yıl boyunca zehri taşıdığı ve insan sağlığına zarar verdiği uzmanlarca ifade ediliyor. Kullanılan diğer kimyasallar da, toprakla birlikte yeraltı ve yerüstü sularını kirletiyor.

Tarım arazilerinin kâr hırsıyla “hoyratça” kullanıldığına ve uzun süre üretim dışı kaldığına, Çorum’da da tanık olunmaya başladı. Başlangıçta tarla sahibine cazip gelen kiralama sisteminin daha da yaygınlaşması halinde, Çorum’da çok geniş tarım arazilerinin kaybedileceğinden endişe duyuluyor.

Alaca başta olmak üzere, tahıl üretimine uygun alanlarda, arazi sahipleri, kendileri ekip-biçmek yerine tarlalarını kiraya vermeyi tercih ediyorlar. Yörenin büyük çiftçileri de, kendi topraklarıyla birlikte kiraladıkları topraklarda da, usulüne uygun üretim yapıyorlar.

Son zamanlarda ise, il dışından gelen bazı çiftçilerin, iki, hatta üç misli fazla kira bedeli ödeyerek tarla kiraladıkları, kira bedelini çıkarıp kâr da edebilmek için kimyasal kullanımının dozunu artırdıkları, sonunda da toprağın onlarca yıl verim alınamaz hale geldiği gözleniyor.