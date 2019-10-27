Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaya neden oldu

Olay sabah saatlerinde Eşref Hoca Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa K.(43)’nın kullandığı 19 SB 167 plakalı otomobil, Buhara evler istikametinden Albayrak İstikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. İddialara göre aşırı hızla seyreden araç refüje çarptıktan sonra havalanarak Atalay 1. Cadde üzerinde bulunan yeşil alana girdi. Yeşil alanda bulunan ağaçları da deviren otomobil park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Kaza da otomobil sürücüsü Mustafa K. yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 ekipleri ile polis sevk edildi. 112 ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı sürücü daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Üç ağacın devrildiği ve park halindeki iki otomobilinde büyük zarar gördüğü kazada can kaybı olmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.