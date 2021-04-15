Aşılar çöpe gitmeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları aşı yaptırmaya ikna etmek amacıyla timler hazırlandığını ve aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da yaptırmayanların evlerine giderek tavsiyede bulunacaklarını açıkladı.

Çekincesi olanlara yönelik olarak aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında bilgi verileceğini ifade eden Sağlık Bakanı Koca, çalışma sayesinde aşı yaptıranların oranının artırılmasının hedeflendiğini aktardı. Bakan Koca, ayrıca Haziran sonuna kadar 40 yaş üstündeki herkesin aşılanacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, Ramazan ayına yönelik iki haftalık kısmi kısıtlama kararlarıyla ilgili Hürriyet'in sorularını yanıtladı. Aşı yaptırma konusunda tereddüt yaşayanlara yönelik ikna timlerinin hazırlandığını da belirten Bakan Koca, Sinovac, BioNTech ve Sputnik dahil aşı diplomasisini hızlandırdıklarını, Haziran ayı sonuna kadar 40 yaş üstü herkesi aşılamayı hedeflediklerini, toplumsal bağışıklığı arttırmak amacıyla yerli aşı çalışmalarında da son aşamaya geldiklerini bildirdi.

Alınan tedbirlerle birlikte Haziran ayında vaka ve ölüm sayılarında gözle görülür gerileme beklediklerini ancak tedbirlere rağmen düşüş olmazsa Haziran’da daha sert tedbirler almak zorunda kalacaklarını, yerli aşının Eylül ayında kullanımına başlanabileceğini, nazal aşıda ise en fazla üç haftalık süreç bulunduğunu anlatan Koca, “Sağlık çalışanlarının % 14'ü, 65 yaş üstünün % 23.6'sı halen aşı yaptırmadı. Aşı yaptırmayanların ikna edilmesi ve aşı olmalarını sağlamak için ikna ekibi kuracağız. Aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da aşısını yaptırmayanların evlerine gidilerek, aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunacağız, teşvik edeceğiz. Böylece aşılarını yaptırmayanların neden aşı olmadıklarını öğreneceğiz” dedi.

İkna timleri, aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da yaptırmayanların evlerine giderek tavsiyede bulunacak. Aşılarını yaptırmayanlara neden aşı olmadıkları sorulacak. Çekincesi olanlara aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında bilgi verilecek. Bu çalışmayla toplumda aşı yaptıranların oranının arttırılması hedefleniyor.

(Haber Merkezi)

