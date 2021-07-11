Aşılanma yaşı 16'ya düştü

Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı, belirlenen gruplara sıra geldikçe ilerlemeye devam ediyor. Dünden itibaren 16 yaş ve üstü vatandaşlar da randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.

Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız ve MHRS sistemi üzerinden randevularını alabiliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın “covid19asi.saglik.gov.tr” adresinde yer alan anlık verilere göre, ülkede bugüne kadar 58 milyona yakın aşı yapılırken, 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı oranı yüzde 60,35, ikinci doz aşı oranı ise yüzde 27,02 oldu.

KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından tabloyu paylaşarak, “İki ilimiz daha bugün maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun” dedi.

“Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez” diyerek uyaran Koca, vatandaşlara randevularını alarak aşılarını olma çağrısında bulundu.

(Haber Merkezi)

