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Aşıklılı çocuklar leblebi ile tanıştı

Ordu’nun Çaybaşı’na bağlı Aşıklı Köyü’nde öğrenimlerine devam eden öğrenciler ilk defa leblebinin tadına baktı. 

Aşıklılı çocuklar leblebi ile tanıştı

Ordu’nun Çaybaşı’na bağlı Aşıklı Köyü’nde öğrenimlerine devam eden öğrenciler ilk defa leblebinin tadına baktı. 

31 Ekim 2019 Perşembe 09:51
Aşıklılı çocuklar leblebi ile tanıştı

Aşıklı Köyü İlkokulu öğretmenleri tarafından başlatılan “Ben Onu Hiç Yemedim” projesine Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü duyarsız kalmadı. Öğretmenler tarafından gönderilen maile karşılık Çorum Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü öğrencilere meşhurÇorum Leblebisi göndererek öğrencilerin leblebi ile tanışmasını sağladı.
Aşıklı İlkokulu’nda öğrenim gören öğrenciler daha önce hiç yemedikleri leblebinin tadına Çorum Belediyesi sayesinde bakarken Aşıklı İlkokulu öğretmenleri öğrencilere bu duyguyu yaşatan Çorum Belediye Bakanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’ne teşekkür etti. 
Sosyal medya üzerinden de mesaj yayınlayan öğretmenler “Bizlere çeşit çeşit leblebi yollayarak "Ben Onu Hiç Yemedim" projemize destek olan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a çok teşekkür ederiz. Önce Çorum'un güzelliklerini konuştuk. Sonra da leblebilerimizi afiyetle yedik” ifadelerini kullandılar. 

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