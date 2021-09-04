Aşı süreci bitmeyene haftada iki PCR testi

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Vali Vekili Recep Yüksel yönetiminde yapılan toplantıda yeni eğitim-öğretim yılının 6 Eylül’de başlayacağı hatırlatılarak öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenilmesi kararı verildi.

İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgesi uyarınca alınan kararlar şu şekilde açıklandı: “

MADDE 1- İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince; öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin aşı süreçlerini tamamlanmış olması önerilmekle birlikte başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Covid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde; bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının istenilmesine ve sonuçların okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulmasına,

MADDE 2- PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak olan kişilerin; aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol edilmesine, PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğinin öğrenilmesine,

MADDE 3- Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu işleminin 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanmasına karar verilmiştir”

Öte yandan konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın eksiksiz yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla gerekli denetimlerin ilgili kurumlarca yapılmasına da karar verildi.

(Haber Merkezi)