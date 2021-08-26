Aşı olmayana kısıtlama

Çorum’da yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşı olmayanlara 6 Eylül’den itibaren bir dizi kısıtlama uygulanması kararı alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Vekili Recep Yüksel başkanlığında, Valilik Binası Toplantı Salonu’nda olağanüstü olarak toplanarak bir dizi karar aldı. Alınan karar doğrultusunda 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi toplu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi. Ayrıca aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişiler, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulundurmaları gerekecek.

Bu çerçevede işletmeciler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulundurması gerekecek.

Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşı durumu ve veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.

(Volkan SINAYUÇ)

