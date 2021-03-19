Aşı geldi
Sağlık Müdürü Opr.Dr. Ömer Sobacı, eldeki aşının tükenmesi nedeniyle Perşembe günü kısa süreliğine aşı uygulamasına ara verildiğini, ancak aynı günün akşamı gelen aşılarla, randevu verilen vatandaşlara aşı yapılmasına devam edildiğini bildirdi.
Güncel 19.03.2021, 20:05
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Çorum’a son olarak 6.400 doz aşının geldiğini belirten Dr.Sobacı, “Aşılar peyderpey gelmeye devam edecek. Hiçbir sıkıntı yok ve olmayacak. Aşılama programımızı kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.
18 Mart Perşembe günü eldeki aşının bitmesi üzerine, aile hekimliklerince, randevusu bulunan vatandaşlara “bizden telefon bekleyin” uyarısı yapılmış, ÇORUM HABER de, haberi “Çorum’da aşı tükendi” başlığıyla vermişti. Sorun, aynı günün akşamı çözüldü. (Haber Merkezi)
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