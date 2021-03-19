Çorum’a son olarak 6.400 doz aşının geldiğini belirten Dr.Sobacı, “Aşılar peyderpey gelmeye devam edecek. Hiçbir sıkıntı yok ve olmayacak. Aşılama programımızı kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.

18 Mart Perşembe günü eldeki aşının bitmesi üzerine, aile hekimliklerince, randevusu bulunan vatandaşlara “bizden telefon bekleyin” uyarısı yapılmış, ÇORUM HABER de, haberi “Çorum’da aşı tükendi” başlığıyla vermişti. Sorun, aynı günün akşamı çözüldü. (Haber Merkezi)