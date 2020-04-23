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Aşgın’dan vefa gruplarına tatlı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde büyük fedakârlık örneği sergileyen vefa gruplarını ziyaret etti. Aşgın, grup üyelerine tatlı ikramında da bulundu.

23 Nisan 2020 Perşembe 18:25
Aşgın’dan vefa gruplarına tatlı

Türk milletinin başka hiç bir millette bulunmayan, kendine has özellikleri olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, vefa denince insanların aklına kadim Türk milletinin geldiğini söyledi. Asırlar boyu bu milletin vefa ve özverisiyle anıldığını dile getiren Aşgın, “Biz hoşgörü ve barışın hikâyesini yazmış bir ecdadın torunlarıyız. Dünyaya bir bakın, koronavirüs sürecinde bu vefa örneğinin bir benzeri var mı? Hiç bir ülkede yok, göremezsiniz. Bu sebeple Vefa Grubunda yer alan tüm arkadaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ülkemizin yaşadığı zor günlerin geçeceğini ve hafızalarda vefa örneklerinin kalarak hiç unutulmayacağını belirten Aşgın; “Bu günlerde virüsle imtihan oluyoruz. Bu günler geçtiğinde kimin ne yaptığına baktığımızda sizleri göreceğiz. Yapılan hizmete hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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