Aşgın’dan LGS birincisine tebrik
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Liselere Giriş Sınavı’nda tam puan alarak Türkiye birincilerinden biri olan Cumhuriyet Ortaokulu’ndan mezun Aleyna Yüksel ile ailesini ağırladı.
Güncel 08.08.2021, 20:08
8
LGS şampiyonu Aleyna Yüksel beraberinde anne ve babası Selma & Oğuzhan Yüksel çifti, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, okul idareci ve öğretmenleri ile birlikte Belediye Başkanı Aşgın’ı ziyaret etti.
Aleyna’nın başarısından gurur duyduğunu belirten Başkan Aşgın, genç kızı hem kutladı hem de hediye verdi. Başkan Aşgın Aleyna Yüksel’e bundan sonraki eğitim-öğretim hayatında başarı diledi.
(Volkan SINAYUÇ)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
22°
parçalı bulutlu