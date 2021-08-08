Aşgın’dan LGS birincisine tebrik

LGS şampiyonu Aleyna Yüksel beraberinde anne ve babası Selma & Oğuzhan Yüksel çifti, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, okul idareci ve öğretmenleri ile birlikte Belediye Başkanı Aşgın’ı ziyaret etti.

Aleyna’nın başarısından gurur duyduğunu belirten Başkan Aşgın, genç kızı hem kutladı hem de hediye verdi. Başkan Aşgın Aleyna Yüksel’e bundan sonraki eğitim-öğretim hayatında başarı diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

