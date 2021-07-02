Aşgın’dan Bektaş’a taziye

Başkan Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Bektaş'ın kayınvalidesi, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Bektaş ve Nuh Bektaş'ın anneanneleri olan Nazire Cengiz’in vefatı nedeniyle Mehmet Bektaş’a başsağlığı dileklerini iletti.

Aşgın ile birlikte AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı’nın da hazır bulunduğu ziyaret nedeniyle Mehmet Bektaş da teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

