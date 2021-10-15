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Aşgın’a Veteriner Hekimler Odası yönetiminden ziyaret 

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Veteriner Hekimler Odası yöneticilerini ağırladı.

Güncel 15.10.2021, 23:36
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Aşgın’a Veteriner Hekimler Odası yönetiminden ziyaret 

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Aşgın’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aşgın, Veteriner Hekimler Oda Başkanı Serdar Doğan ve beraberindeki heyet ile can dostlar sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmaları istişarede ettiklerini söyledi.
(Volkan SINAYUÇ)
 

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