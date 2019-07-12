Aşgın’a özel paten gösterisi sundular

Sosyal medya üzerinden taleplerini Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a iletmek istediklerini dile getiren bisiklet, kaykay ve paten sporuyla uğraşan gençleri Başkan Aşgın makamına davet etti.

Bütün taleplerin kendileri için önemli olduğunu fakat gençlerin taleplerinin daha önemli olduğunu belirten Aşgın, gençlerle yaptığı görüşmede; “Spor her branşını destekliyoruz. Bunun yanı sıra semt parklarında ve büyük parklarımızda hemşehrilerimizin rahatça spor yapabileceği alanlar, bisiklet yolları ve yürüyüş yolları yapıyoruz. İstiyoruz ki herkes en az bir spor branşıyla uğraşsın, sporu birey olarak bütün hemşehrilerimizin yaşamlarına entegre edelim. Bizim için bisiklet, kaykay ve paten de diğer sporlar kadar önemli. Fakat bunlar biraz daha tehlikeli sporlar bunlar için özel alanların olması gerek. Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan Bosna Parkı içerisinde bir tane paten alanı var ama orası uzak kalıyor olabilir. Park bahçeler müdürlüğümüzle şu anda nerelerde bu alanları oluşturabiliriz onun çalışmasını yapıyoruz” diyerek görüşlerini dile getirdi.

Gençlerin kendileri için çok önemli olduğunu ve gençleri sevdiğini belirten Aşgın, bu anlamda onların taleplerinin de değerli ve önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Gençlerle sohbet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aşgın, bütün gençlerin, bütün Çorumluların her Çarşamba saat 10.00-12.00 arasında düzenlenen Halk Günü’ne gelerek taleplerini ve isteklerini iletebileceklerini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)