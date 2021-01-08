Aşgın’a 100 milyon liralık borçlanma yetkisi

Belediye Meclisi’nin dün gerçekleştirilen Ocak ayı oturumunda Başkan Aşgın’a kredi kullanma yetkisi verilmesine dair gündem maddesi görüşüldü.

100 milyon liralık kredi için banka ve finans kuruluşlarıyla gerekli anlaşmanın yapılması ve her türlü imza atılmasının yanı sıra Belediye’nin gelirlerinin teminat olarak gösterilmesi hususunda Aşgın’a yetki verilmesi talep etti.

CHP İTİRAZ ETTİ

Gündem maddesinin hemen ardından söz alan CHP Belediye Meclisi Üyesi Nazik Bulut, kanun gereği belediyelerin bütçelerinin yüzde 10’u kadar borçlanma yetkisi olduğunu belirterek, “Çorum Belediyesi’nin 2021 bütçesi 343 milyon lira. Bunun yüzde 10’u 34 milyon lira. Yani belediye en fazla 34 milyon lira borçlanabilir” dedi.

Aşgın ise mevzuatın incelendiğini ifade ederek, “Bu yetkisi Çimento Fabrikası’nın arazisi için istiyoruz” dedi.

İlgili gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

DENETİM KOMİSYONU YENİDEN BELİRLENDİ

Çorum Belediye Meclisi, Denetim Komisyonu üyelerini yeniden belirledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başkanlığında yapılan Belediye Meclisi Toplantısında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonu Üyelerinin seçimi yapıldı.

Denetim Komisyonu Üyeliklerine; AK Parti’den Namık Kemal Batman, Reşit Keleş, İsmail Bölükbaş, CHP’den de Nazik Bulut ile Rüştü Çağlar seçildi.

Seçimler kapalı oylama ile yapıldı.

(Haber Merkezi)