Aşgın, Yargıtay üyeleri Bektaş ve Şahin’i kutladı
Güncel 09.01.2022, 17:43
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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Danışmanı iken Yargıtay üyeliğine atanan hemşehrimiz Veysal Bektaş ile yine Yargıtay Üyesi hemşehrimiz Hüseyin Şahin’i ziyaret ederek kutladı.
Başkan Aşgiın’ın ziyaretlerine, yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan ve Zübeyir Tuncel de katıldı.
Başkan Aşgın ayrıca, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, hemşehrimiz Gökhan Yazgı’yı da ziyaret ederek şehrimizdeki tarihî mirasın ayağa kaldırılması hususunda desteklerini istedi.
(Haber Merkezi)
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