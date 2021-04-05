Aşgın ve eşi taburcu oldu

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs hastalığına yakalanan Belediye Başkanı Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, evlerinde karantinaya girmiş, izolasyon süresinin ardından tetkik yaptırmak için Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurmuşlardı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve eşinin tedavisinin bir kaç gün de evde süreceği öğrenildi. (Haber Merkezi)

