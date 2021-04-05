Aşgın ve eşi taburcu oldu
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören Çorum Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, taburcu edildi.
Güncel 05.04.2021, 22:39
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Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs hastalığına yakalanan Belediye Başkanı Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, evlerinde karantinaya girmiş, izolasyon süresinin ardından tetkik yaptırmak için Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurmuşlardı.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve eşinin tedavisinin bir kaç gün de evde süreceği öğrenildi. (Haber Merkezi)
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