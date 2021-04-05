Aşgın ve eşi bugün taburcu edilecek

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs hastalığına yakalanan Belediye Başkanı Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, evlerinde karantinaya girmiş, izolasyon süresinin ardından tetkik yaptırmak için Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurmuşlardı.

Doktorların tavsiyesi üzerine tedavileri hastanede devam eden Aşgın çiftinin genel sağlık durumlarının iyiye gittiği ve bugün taburcu edilecekleri öğrenildi.

(Haber Merkezi)

