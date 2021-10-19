Aşgın ve Başaranhıncal’dan Özel Mustafa Şimşek Lisesi’ne ziyaret
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Özel Mustafa Şimşek Anadolu Lisesi’ni ziyaret ettiler.
Güncel 19.10.2021, 21:29
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Aşgın, Başaranhıncal ve Çöplü, okulda eğitim, belediye hizmetleri ve ticaret üzerine geçen sohbetin ardından Özel Mustafa Şimşek Anadolu Lisesi öğrencileriyle okul kütüphanesinde öğrencilerle bir araya geldi.
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın öğrencilere hitaben yaptıkları konuşmada gelecek için kendilerine hedef seçmeleri gerektiği, gençlerin çok donanımlı olmaları ve bu hedefleri gerçekleştirmek için çok çalışmaları gerektiğinden bahsetti.
(Volkan SINAYUÇ)
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